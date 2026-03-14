Rencontre avec Didier Vallon, président de Aquanova sur les enjeux de l’eau Salle des fêtes Saint-Hilaire-Luc

Rencontre avec Didier Vallon, président de Aquanova sur les enjeux de l’eau

Salle des fêtes 4 Route du Vianom Saint-Hilaire-Luc Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Didier VALLON apportera son éclairage sur des enjeux nombreux et de plus en plus prégnants notamment en raison des effets du changement climatique, de l’évolution des usages et des investissements à réaliser.

Différents thèmes seront abordés Qualité de l’eau, fragilité des ressources, inondations, état du patrimoine, conflits d’usage, modes de gestion et gouvernance, tarification du service de l’eau et de l’assainissement …

Actuellement Président d’AQUANOVA, pôle de compétitivité de la filière eau, réunissant 250 adhérents (entreprises, collectivités, établissements de recherche et de formation, financeurs…), il répondra aux différentes questions posées par les participants et réagira aux points de vue exprimés.

Rendez-vous au Carré du Fournil (ou à la salle polyvalente de la mairie si mauvaise météo) à Saint Hilaire Luc.

Réservation obligatoire par SMS au 06 03 91 72 56 .

Salle des fêtes 4 Route du Vianom Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 91 72 56 mmpassemard@gmail.com

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English : Rencontre avec Didier Vallon, président de Aquanova sur les enjeux de l’eau

L’événement Rencontre avec Didier Vallon, président de Aquanova sur les enjeux de l’eau Saint-Hilaire-Luc a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze