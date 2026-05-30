Exposition Martin Parr « Short & sweet », Maison de la photographie Ma.P, Toulon

Informations pratiques

Exposition Martin Parr « Short & sweet » Samedi 19 septembre, 12h00 Maison de la photographie Ma.P Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La Maison de la Photographie de Toulon présente « Short and Sweet » de Martin Parr. À travers son regard décalé et coloré, le célèbre photographe britannique croque avec humour les habitudes de consommation et les scènes du quotidien.

Figure majeure de la photographie contemporaine et membre de Magnum Photos, Martin Parr a porté pendant près de cinquante ans un regard à la fois ironique, critique et profondément humain sur nos sociétés. Conçue en collaboration avec Magnum Photos, cette exposition rend hommage à une œuvre essentielle qui explore les rites ordinaires, les loisirs et les comportements collectifs. Le parcours réunit neuf séries emblématiques, des premiers travaux en noir et blanc aux images couleur devenues sa signature. À travers une esthétique immédiatement reconnaissable, son œuvre révèle avec acuité les contradictions du monde contemporain. Entre humour, satire et observation anthropologique, Short & Sweet invite à porter un regard renouvelé sur notre quotidien.

Exposition jusqu’au 24 octobre

Entrée libre

Du mardi au samedi de 12h à 18h / Fermé le lundi et jours fériés

Maison de la Photographie

Tél. 04 94 93 07 59

www.musees.toulon.fr

Maison de la photographie Ma.P rue Nicolas Laugier, 83800 Toulon Toulon 83800 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 93 07 59 [{« link »: « http://www.musees.toulon.fr »}] Située dans la vieille ville, la Maison de la photographie (MaP) est une galerie d’exposition temporaire, consacrée à la photographie sous toutes ses formes (reportage, histoire, art…). Inaugurée en 2002, elle est installée dans un ancien hammam, dont elle a conservé une structure circulaire originale. Elle s’inscrit dans le prolongement de la collection photographique du Musée d’Art de Toulon riche de plus de 400 œuvres. Des photographes humanistes, tels Henri Cartier-Bresson ou Robert Doisneau, sont représentés. L’école provençale est portée notamment par Denis Brihat et Lucien Clergue. Enfin, la photographie plasticienne (peinture, vidéo, performance, etc.) est à l’honneur, avec les travaux de Gilbert and George, Denis Oppenheim, etc.

La Maison de la photographie accueille des expositions temporaires. En voiture : Parkings payants : Place de la Liberté ou Place d’Armes

En bus : Arrêts Strasbourg (lignes 1, 2, 3 et 36) ou Station maritime (ligne U et 23)

La Maison de la Photographie de Toulon présente « Short and Sweet » de Martin Parr. À travers son regard décalé et coloré, le célèbre photographe britannique croque avec humour les habitudes de et du…

©Martin Parr/Magnum Photos