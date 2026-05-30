Exposition Martin Parr « Short & sweet », Maison de la photographie Ma.P, Toulon

Informations pratiques

Exposition Martin Parr « Short & sweet » Samedi 19 septembre, 15h00 Maison de la photographie Ma.P Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Samedi 19 septembre

15h à 16h : visite adulte sur réservation, dans la limite des places disponibles. Découverte de l’exposition « Short and Sweet » de Martin Parr (prolongation exceptionnelle jusqu’au 24 octobre).

Réservation : resamusees@mairie-toulon.fr ou 04.94.36.47.86

Venez en bus avec le réseau Mistral : lignes U, 3, 6, 23, 40, 15, 8M, 18M – arrêts Station Maritime / Préfecture Maritime / Ponton Toulon / Sénès

Exposition jusqu’au 24 octobre

Entrée libre

Du mardi au samedi de 12h à 18h / Fermé le lundi et jours fériés

Maison de la Photographie

Tél. 04 94 93 07 59

www.musees.toulon.fr

Maison de la photographie Ma.P rue Nicolas Laugier, 83800 Toulon Toulon 83800 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 93 07 59 [{« type »: « email », « value »: « resamusees@mairie-toulon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.94.36.47.86 »}] [{« link »: « mailto:resamusees@mairie-toulon.fr »}, {« link »: « http://www.musees.toulon.fr »}] Située dans la vieille ville, la Maison de la photographie (MaP) est une galerie d’exposition temporaire, consacrée à la photographie sous toutes ses formes (reportage, histoire, art…). Inaugurée en 2002, elle est installée dans un ancien hammam, dont elle a conservé une structure circulaire originale. Elle s’inscrit dans le prolongement de la collection photographique du Musée d’Art de Toulon riche de plus de 400 œuvres. Des photographes humanistes, tels Henri Cartier-Bresson ou Robert Doisneau, sont représentés. L’école provençale est portée notamment par Denis Brihat et Lucien Clergue. Enfin, la photographie plasticienne (peinture, vidéo, performance, etc.) est à l’honneur, avec les travaux de Gilbert and George, Denis Oppenheim, etc.

La Maison de la photographie accueille des expositions temporaires. En voiture : Parkings payants : Place de la Liberté ou Place d’Armes

En bus : Arrêts Strasbourg (lignes 1, 2, 3 et 36) ou Station maritime (ligne U et 23)

Samedi 19 septembre

©Martin Parr/Magnum Photos