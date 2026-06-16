Exposition Mathieu Piffeteau Musée de Guéthary Guéthary
Exposition Mathieu Piffeteau Musée de Guéthary Guéthary jeudi 30 juillet 2026.
Guéthary
Exposition Mathieu Piffeteau
Musée de Guéthary 165 Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Mathieu Piffeteau, peintre, vit et travaille à Biarritz.
Il ne s’agit pas d’une démarche de représentation intellectuelle, mais d’une approche sensitive. Mon intention est de créer une sensation par le mélange des formes et des couleurs . Les peintures abstraites de l’artiste Mathieu Piffeteau explorent la diffusion de la lumière à travers une technique originale de fragmentation picturale, invitant l’observateur à une pure contemplation esthétique .
Musée de Guéthary 165 Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 86 37 musee@guethary.fr
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English : Exposition Mathieu Piffeteau
L’événement Exposition Mathieu Piffeteau Guéthary a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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