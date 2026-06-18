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Exposition Mathieu Piffeteau Musée de Guéthary Guéthary

Exposition Mathieu Piffeteau Musée de Guéthary Guéthary

Exposition Mathieu Piffeteau Musée de Guéthary Guéthary vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Musée de Guéthary

Adresse : 165 Avenue du Général de Gaulle

Ville : 64210 Guéthary

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Guéthary

Exposition Mathieu Piffeteau

Musée de Guéthary 165 Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Mathieu Piffeteau, peintre, vit et travaille à Biarritz.
Il ne s’agit pas d’une démarche de représentation intellectuelle, mais d’une approche sensitive. Mon intention est de créer une sensation par le mélange des formes et des couleurs . Les peintures abstraites de l’artiste Mathieu Piffeteau explorent la diffusion de la lumière à travers une technique originale de fragmentation picturale, invitant l’observateur à une pure contemplation esthétique   .

Musée de Guéthary 165 Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 86 37  musee@guethary.fr

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English : Exposition Mathieu Piffeteau

L’événement Exposition Mathieu Piffeteau Guéthary a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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