Exposition Mathieu Piffeteau Musée de Guéthary Guéthary

Guéthary

Exposition Mathieu Piffeteau

Musée de Guéthary 165 Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Mathieu Piffeteau, peintre, vit et travaille à Biarritz.

Il ne s’agit pas d’une démarche de représentation intellectuelle, mais d’une approche sensitive. Mon intention est de créer une sensation par le mélange des formes et des couleurs . Les peintures abstraites de l’artiste Mathieu Piffeteau explorent la diffusion de la lumière à travers une technique originale de fragmentation picturale, invitant l’observateur à une pure contemplation esthétique .

Musée de Guéthary 165 Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 86 37 musee@guethary.fr

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English : Exposition Mathieu Piffeteau

L’événement Exposition Mathieu Piffeteau Guéthary a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque