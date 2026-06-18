Exposition Mathieu Piffeteau Musée de Guéthary Guéthary
Exposition Mathieu Piffeteau Musée de Guéthary Guéthary samedi 1 août 2026.
Guéthary
Exposition Mathieu Piffeteau
Musée de Guéthary 165 Avenue du Général de Gaulle Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Mathieu Piffeteau, peintre, vit et travaille à Biarritz.
Il ne s’agit pas d’une démarche de représentation intellectuelle, mais d’une approche sensitive. Mon intention est de créer une sensation par le mélange des formes et des couleurs . Les peintures abstraites de l’artiste Mathieu Piffeteau explorent la diffusion de la lumière à travers une technique originale de fragmentation picturale, invitant l’observateur à une pure contemplation esthétique .
Musée de Guéthary 165 Avenue du Général de Gaulle Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 86 37 musee@guethary.fr
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English : Exposition Mathieu Piffeteau
L’événement Exposition Mathieu Piffeteau Guéthary a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Pays Basque
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