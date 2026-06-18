Exposition Matières d’Art Brodées Salle abbatiale de l’abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition Matières d’Art Brodées

Salle abbatiale de l’abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-08-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Enluminure

Exposition de Noura Chami Harmel

Poussez la porte de l’univers de Noura Chami Harmel et cheminez au fil de ses enluminures, comme on suit un hymne à la beauté, cette lumière qui apaise, élève et transporte les cœurs.

Enluminer, c’est aussi convier au Voyage… Chacun est invité à abandonner tout regard qui chercherait à saisir, enfermer, emprisonner. Le regard attendu pour ce voyage est un regard contemplatif, qui demande à la fois intériorité et hauteur, patience, intuition, sensibilité et recueillement.

Tout visiteur devient pèlerin, cheminant silencieusement vers le Beau, la Lumière et l’Harmonie, symbole de notre aspiration incessante au dépassement de soi et à la quête d’absolu.

Présence de l’artiste sur place tous les jours

L’histoire commence lors de ses années de Khâgne avec la découverte et l’étude des langues anciennes (de l’ancien français en particulier). Noura Chami Harmel poursuit avec de nombreux voyages au cœur de la littérature médiévale des XIIème et XIIIème siècles, faite de métamorphoses fantastiques, d’apparitions surnaturelles, de bois et de forêts enchantés, de jardins merveilleux, de personnages gracieux.

Une littérature riche de récits qui explorent un monde à la fois familier et étrange, aux marges de la féerie. Vient alors la première rencontre avec cet artisanat d’art qu’est l’enluminure le manuscrit enluminé du Conte du Graal de Chrétien de Troyes. Pureté des couleurs, éclat de l’or, fraîcheur des personnages, finesse du trait, élégance de la calligraphie, beauté du parchemin… Elle est comme happée.

Commence alors un long chemin d’observation et d’étude des manuscrits enluminés. Sous le regard des maîtres anciens, elle explore et approfondit de nombreux ouvrages consacrés à l’art de l’enluminure et à ses techniques.

Elle expérimente la fabrication des couleurs, s’essaie à la pose de la feuille d’or, s’exerce à la calligraphie, teste différents supports. Elle affine ses traits, elle chemine lentement avec patience et persévérance tout en gardant à l’esprit cette exhortation tirée du Mutus Liber et chère aux alchimistes Lege, lege, lege, relege, ora, labora et invenies (Lis, lis, lis, relis, prie, travaille et tu trouveras). Il aura fallu sept ans pour que, peu a peu, l’épais, le disgracieux et l’approximatif laissent place à la finesse, à la délicatesse et au subtil à la lumière.

Supports, techniques utilisés Feuilles d’or, pigments minéraux et végétaux travaillés de manière traditionnelle à l’œuf, à la gomme arabique et au miel. .

Salle abbatiale de l’abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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L’événement Exposition Matières d’Art Brodées Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme