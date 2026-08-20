Exposition : Melchior Doze à travers ses dessins, Médiathèque Simone Veil, Marguerittes

Informations pratiques

Exposition : Melchior Doze à travers ses dessins 18 et 19 septembre Médiathèque Simone Veil Gard

Entrée libre – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Né à Uzès et formé à l’École des beaux-arts de Nîmes, fut l’un des peintres religieux les plus actifs du Gard au XIXe siècle. Son œuvre, marquée par une grande maîtrise technique et une profonde spiritualité, orne encore aujourd’hui de nombreuses églises du département.

A Marguerittes, son héritage est particulièrement visible : l’église paroissiale conserve cinq tableaux réalisés par Doze en 1877, illustrant le cycle de la Vie de Saint Pierre. Ces toiles, classées au titre des monuments historiques, témoignent du talent du peintre pour la narration sacrée et la composition monumentale.

L’exposition offre une occasion rare de découvrir ses dessins préparatoires, véritables fenêtres sur son processus créatif – et un rappel que ces œuvres, comme tant d’autres, nécessitent une attention constante pour être préservées.

Nicolas Mignard : un maître du XVIIe siècle à Marguerittes

Mise en lumière de Nicolas Mignard (1606–1668), dit Mignard d’Avignon, peintre de renom formé à Rome et actif dans le sud de la France. Reconnu pour son style classique et son sens de la lumière, il a réalisé de nombreuses œuvres religieuses pour les églises provençales et gardoises.

A Marguerittes, l’église paroissiale conserve un tableau de Mignard, qui fera prochainement l’objet d’une restauration – un exemple concret de patrimoine en danger, mais aussi de mobilisation pour sa sauvegarde. Un dessin de l’artiste est également présenté dans le cadre de l’exposition, prêté par le musée des beaux-arts de Nîmes.

Une exposition proposée en partenariat avec le Musée Des BeauxArts de Nîmes.

Médiathèque Simone Veil 4 rue de la Travette, 30320 Marguerittes Marguerittes 30320 Gard Occitanie 04 49 29 59 80 https://mediatheque.marguerittes.fr/

Né à Uzès et formé à l’École des beaux-arts de Nîmes, fut l’un des peintres religieux les plus actifs du Gard au XIXe siècle. Son œuvre, marquée par une grande maîtrise technique et une profonde orne…

©MelchiorDoze