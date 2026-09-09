Exposition Mémoires pour demain, la Résistance, 1939-45, Conservatoire de musique Hubert Gamba, Port-de-Bouc
vendredi 18 septembre 2026 · Conservatoire de musique Hubert Gamba · Port-de-Bouc
Informations pratiques
Exposition Mémoires pour demain, la Résistance, 1939-45 Vendredi 18 septembre, 18h00 Conservatoire de musique Hubert Gamba Bouches-du-Rhône
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Exposition pédagogique itinérante retraçant les grands éléments historiques locaux liés à la Résistance pendant la seconde guerre.
Conservatoire de musique Hubert Gamba 16 Bd Dominique Nicotra, 13110 Port-de-Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 40 73 41
Exposition pédagogique itinérante retraçant les grands éléments historiques locaux liés à la Résistance pendant la seconde guerre.
©Ville de Port de Bouc
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