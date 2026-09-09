Visite insolite « Gardez le Morales », La Vieille Montagne, Port-de-Bouc
samedi 19 septembre 2026 · La Vieille Montagne · Port-de-Bouc
Informations pratiques
Visite insolite « Gardez le Morales » 19 et 20 septembre La Vieille Montagne Bouches-du-Rhône
limité à 10 personnes – chaussures adaptées – téléphone avec lecteur de QR code
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
En cours d’aménagement, le parc de la Vieille Montagne vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite de chantier des 100 sculptures de l’artiste Raymond Morales installées sur place.
La Vieille Montagne 1, avenue Pablo Neruda, 13110 Port de Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442406588 »}] Parc Public en accès réglementé
En cours d’aménagement, le parc de la Vieille Montagne vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite de chantier des 100 sculptures de l’artiste Raymond Morales installées sur place.
©villedeportdebouc
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