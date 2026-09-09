Visite insolite « Gardez le Morales », La Vieille Montagne, Port-de-Bouc

Informations pratiques

Visite insolite « Gardez le Morales » 19 et 20 septembre La Vieille Montagne Bouches-du-Rhône

limité à 10 personnes – chaussures adaptées – téléphone avec lecteur de QR code

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

En cours d’aménagement, le parc de la Vieille Montagne vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite de chantier des 100 sculptures de l’artiste Raymond Morales installées sur place.

La Vieille Montagne 1, avenue Pablo Neruda, 13110 Port de Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442406588 »}] Parc Public en accès réglementé

En cours d’aménagement, le parc de la Vieille Montagne vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite de chantier des 100 sculptures de l’artiste Raymond Morales installées sur place.

©villedeportdebouc