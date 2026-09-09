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Visite insolite « Gardez le Morales », La Vieille Montagne, Port-de-Bouc

samedi 19 septembre 2026 · La Vieille Montagne · Port-de-Bouc

Visite insolite « Gardez le Morales », La Vieille Montagne, Port-de-Bouc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Vieille Montagne
Adresse
1, avenue Pablo Neruda, 13110 Port de Bouc
Ville
13110 Port-de-Bouc
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
limité à 10 personnes - chaussures adaptées - téléphone avec lecteur de QR code

Visite insolite « Gardez le Morales » 19 et 20 septembre La Vieille Montagne Bouches-du-Rhône

limité à 10 personnes – chaussures adaptées – téléphone avec lecteur de QR code

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

En cours d’aménagement, le parc de la Vieille Montagne vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite de chantier des 100 sculptures de l’artiste Raymond Morales installées sur place.

La Vieille Montagne 1, avenue Pablo Neruda, 13110 Port de Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442406588 »}] Parc Public en accès réglementé
En cours d’aménagement, le parc de la Vieille Montagne vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite de chantier des 100 sculptures de l’artiste Raymond Morales installées sur place.

©villedeportdebouc

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