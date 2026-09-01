Informations pratiques

Paluel

Exposition mémorielle

Espace de la Durdent Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Programme du week-end

Samedi 19 septembre

9h cérémonie à la stèle du B17 à Paluel, Pont rouge

10h inauguration de l’exposition, espace de la Durdent à Paluel 10h à 22h

20h30 combat de boxe à l’ancienne

Rencontres photographiques

Association ETO group mise en scène du matériel de l’époque

Exposition par le Comité des lettres de la Durdent

Dimanche 20 septembre

Exposition 10h à 18h, espace de la Durdent à Paluel .

Espace de la Durdent Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 80 90

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English : Exposition mémorielle

L’événement Exposition mémorielle Paluel a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre