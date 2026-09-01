Exposition mémorielle Paluel
samedi 19 septembre 2026 · Paluel
Informations pratiques
Paluel
Exposition mémorielle
Espace de la Durdent Paluel Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Programme du week-end
Samedi 19 septembre
9h cérémonie à la stèle du B17 à Paluel, Pont rouge
10h inauguration de l’exposition, espace de la Durdent à Paluel 10h à 22h
20h30 combat de boxe à l’ancienne
Rencontres photographiques
Association ETO group mise en scène du matériel de l’époque
Exposition par le Comité des lettres de la Durdent
Dimanche 20 septembre
Exposition 10h à 18h, espace de la Durdent à Paluel .
Espace de la Durdent Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 80 90
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English : Exposition mémorielle
L’événement Exposition mémorielle Paluel a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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