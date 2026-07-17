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AGENDA · Ménil

EXPOSITION MÉNIL Salle Jean Pierre Ecard Ménil

samedi 15 août 2026 · Salle Jean Pierre Ecard · Ménil

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Salle Jean Pierre Ecard
Adresse
1 Rue du Vigneau
Ville
53200 Ménil
Département
Mayenne
Tarif

Ménil

EXPOSITION MÉNIL

Salle Jean Pierre Ecard 1 Rue du Vigneau Ménil Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-15

Exposition à Ménil
Pour la huitième année consécutive, des passionnés au nombre de 16 sont heureux de vous présenter leurs nouvelles oeuvres. Comment ne pas être comblé parmi toutes ces peintures, photos, sculptures, céramiques, tapisseries, bijoux et accessoires. Avec cette année, la présence d’Eva Gohier, artiste peintre, invitée d’honneur.

de 14h à 18h en semaine
de 10h à 12 et de 14h à 18h le weekend
Salle climatisée
Tombola gratuite

Informations claude.j.fouassier@orange.fr   .

Salle Jean Pierre Ecard 1 Rue du Vigneau Ménil 53200 Mayenne Pays de la Loire   claude.j.fouassier@orange.fr

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English :

Exhibition in Ménil

L’événement EXPOSITION MÉNIL Ménil a été mis à jour le 2026-07-17 par SUD MAYENNE