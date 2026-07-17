EXPOSITION MÉNIL Salle Jean Pierre Ecard Ménil
samedi 15 août 2026 · Salle Jean Pierre Ecard · Ménil
Informations pratiques
Ménil
EXPOSITION MÉNIL
Salle Jean Pierre Ecard 1 Rue du Vigneau Ménil Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-15
Exposition à Ménil
Pour la huitième année consécutive, des passionnés au nombre de 16 sont heureux de vous présenter leurs nouvelles oeuvres. Comment ne pas être comblé parmi toutes ces peintures, photos, sculptures, céramiques, tapisseries, bijoux et accessoires. Avec cette année, la présence d’Eva Gohier, artiste peintre, invitée d’honneur.
de 14h à 18h en semaine
de 10h à 12 et de 14h à 18h le weekend
Salle climatisée
Tombola gratuite
Informations claude.j.fouassier@orange.fr .
Salle Jean Pierre Ecard 1 Rue du Vigneau Ménil 53200 Mayenne Pays de la Loire claude.j.fouassier@orange.fr
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Exhibition in Ménil
L’événement EXPOSITION MÉNIL Ménil a été mis à jour le 2026-07-17 par SUD MAYENNE