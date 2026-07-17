EXPOSITION MÉNIL Salle Jean Pierre Ecard Ménil

Informations pratiques

Ménil

EXPOSITION MÉNIL

Salle Jean Pierre Ecard 1 Rue du Vigneau Ménil Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-15

Exposition à Ménil

Pour la huitième année consécutive, des passionnés au nombre de 16 sont heureux de vous présenter leurs nouvelles oeuvres. Comment ne pas être comblé parmi toutes ces peintures, photos, sculptures, céramiques, tapisseries, bijoux et accessoires. Avec cette année, la présence d’Eva Gohier, artiste peintre, invitée d’honneur.

de 14h à 18h en semaine

de 10h à 12 et de 14h à 18h le weekend

Salle climatisée

Tombola gratuite

Informations claude.j.fouassier@orange.fr .

Salle Jean Pierre Ecard 1 Rue du Vigneau Ménil 53200 Mayenne Pays de la Loire claude.j.fouassier@orange.fr

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English :

Exhibition in Ménil

L’événement EXPOSITION MÉNIL Ménil a été mis à jour le 2026-07-17 par SUD MAYENNE