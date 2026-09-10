Exposition Merveilles du patrimoine en Val-de-Loire. Aquarelles de Jean-Michel Roux, Moulin de Vauchevrier, Château-Renault

Informations pratiques

Exposition Merveilles du patrimoine en Val-de-Loire. Aquarelles de Jean-Michel Roux 19 et 20 septembre Moulin de Vauchevrier Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Artiste peintre aquarelliste autodidacte, Jean-Michel Roux présente une quarantaine d’aquarelles consacrées aux châteaux et édifices emblématiques qui jalonnent la Loire. Il partage à nouveau avec passion son regard sensible sur ce patrimoine d’exception, sublimé par la transparence et la délicatesse de l’aquarelle.

Moulin de Vauchevrier Rue de l’Abreuvoir, 37110 Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 29 85 56 http://www.ville-chateau-renault.fr Ancien moulin à écorces servant depuis le XVIIIᵉ siècle à réduire en poudre les écorces de chêne pour les tanneries de Château-Renault. Cet ancien moulin accueille depuis 1990 des expositions culturelles et artistiques. Parking à proximité de l’ancienne halle aux écorces.

Artiste peintre aquarelliste autodidacte, Jean-Michel Roux présente une quarantaine d’aquarelles consacrées aux châteaux et édifices emblématiques qui jalonnent la Loire.

©Jean-Michel Roux