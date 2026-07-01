Exposition « mes 25 premières années, Chambéry-le-Haut », Archives municipales de Chambéry, Chambéry

Informations pratiques

Exposition « mes 25 premières années, Chambéry-le-Haut » Dimanche 20 septembre, 09h30, 13h30 Archives municipales de Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

En 1967, les premiers habitants s’installent dans les appartements du nouveau quartier de « Chambéry-le-Haut ». Au fil des années, Chambéry-le-Haut construit sa propre histoire. Une histoire d’architecture mais aussi l’histoire des familles qui sont venues s’installer et qui font vivre le quartier. A travers une série de 50 photographies prises entre le début des années 1960 et le début des années 1990, les Archives municipales de Chambéry reviennent sur les premières années des « Hauts ».

Archives municipales de Chambéry 5 rue Ronde 73000 CHAMBERY Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 62 74 81

Journées européennes du patrimoine