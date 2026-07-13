AGENDA · Regnéville-sur-Mer
Exposition Michel LAVERGNE Aile Nord Regnéville-sur-Mer
lundi 24 août 2026 · Aile Nord · Regnéville-sur-Mer
Informations pratiques
Regnéville-sur-Mer
Exposition Michel LAVERGNE
Aile Nord 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-24 15:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Exposition Michel LAVERGNE. RDV au château de Regnéville-sur-Mer. Entrée gratuite. .
Aile Nord 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Exposition Michel LAVERGNE
L’événement Exposition Michel LAVERGNE Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Coutances Tourisme
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