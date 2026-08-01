Exposition Michel Rolland Place du General de Gaulle Matignon

lundi 17 août 2026 · Place du General de Gaulle · Matignon

Informations pratiques

Matignon

Exposition Michel Rolland

Place du General de Gaulle Maison des associations Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Exposition d’aquarelles .

Place du General de Gaulle Maison des associations Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 24 40

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English :

L’événement Exposition Michel Rolland Matignon a été mis à jour le 2026-08-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme