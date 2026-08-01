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AGENDA · Matignon

Exposition Michel Rolland Place du General de Gaulle Matignon

lundi 17 août 2026 · Place du General de Gaulle · Matignon

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place du General de Gaulle
Adresse
Maison des associations
Ville
22550 Matignon
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Matignon

Exposition Michel Rolland

Place du General de Gaulle Maison des associations Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :
2026-08-17

Exposition d’aquarelles   .

Place du General de Gaulle Maison des associations Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 24 40 

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English :

L’événement Exposition Michel Rolland Matignon a été mis à jour le 2026-08-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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