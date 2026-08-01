AGENDA · Matignon
Exposition Michel Rolland Place du General de Gaulle Matignon
lundi 17 août 2026 · Place du General de Gaulle · Matignon
Informations pratiques
Matignon
Exposition Michel Rolland
Place du General de Gaulle Maison des associations Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-23 12:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Exposition d’aquarelles .
Place du General de Gaulle Maison des associations Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 24 40
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English :
L’événement Exposition Michel Rolland Matignon a été mis à jour le 2026-08-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme