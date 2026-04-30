Music’Halles Sous les Halles Matignon
Music’Halles Sous les Halles Matignon mercredi 12 août 2026.
Matignon
Music’Halles
Sous les Halles Place du Général de Gaulle Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Programme à venir
Restauration & buvette sur place. .
Sous les Halles Place du Général de Gaulle Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Music’Halles Matignon a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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