Exposition Michèle Barange & Loïc Hervé Rue du Nord Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Michèle Barange & Loïc Hervé

Rue du Nord Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-08-02 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20

« Traces Mémoires et Laisses de Mer », cette exposition commune fait dialoguer peinture et sculpture.

Vernissage le Mercredi 22 juillet de 17h à 20h. .

Rue du Nord Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 39 34

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English :

L’événement Exposition Michèle Barange & Loïc Hervé Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme