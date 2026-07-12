Exposition Michèle Barange & Loïc Hervé Rue du Nord Saint-Briac-sur-Mer
lundi 20 juillet 2026 · Rue du Nord · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
Exposition Michèle Barange & Loïc Hervé
Rue du Nord Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-08-02 12:30:00
Date(s) :
2026-07-20
« Traces Mémoires et Laisses de Mer », cette exposition commune fait dialoguer peinture et sculpture.
Vernissage le Mercredi 22 juillet de 17h à 20h. .
Rue du Nord Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 39 34
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English :
L’événement Exposition Michèle Barange & Loïc Hervé Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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