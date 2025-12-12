Visite guidée Saint-Briac, d’hier à aujourdhui Place Tony Vaccaro Saint-Briac-sur-Mer

Visite guidée Saint-Briac, d’hier à aujourdhui

Saint-Briac-sur-Mer

Début : 2026-07-13 15:00:00

fin : 2026-07-13 16:30:00

2026-07-13

Venez vous perdre dans les ruelles et les venelles étroites du vieux bourg, découvrez l’église et son clocher-porche du XVIIème, cheminez entre les villas majestueuses…

Depuis le centre de Saint-Briac, vous emprunterez les chemins de traverse pour rejoindre le Boulevard de la Mer les origines de ce village, sa vocation maritime, ses capitaines au long-cours, l’histoire balnéaire… Tout un programme pour découvrir le passé de la perle de la Côte d’Émeraude ! Vous tomberez sous le charme de ce village authentique.

Durée 1 h 30.

Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.

Départ Mairie de Saint-Briac, place Tony Vaccaro. 35800 Saint-Briac-sur-Mer.

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PSH) 5 €

– moins de 7 ans* gratuit

* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

