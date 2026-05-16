Exposition Michelle Chevrolet et Danielle Yvetot Chapelle Saint-Louis Barneville-Carteret
Exposition Michelle Chevrolet et Danielle Yvetot Chapelle Saint-Louis Barneville-Carteret vendredi 24 juillet 2026.
Barneville-Carteret
Exposition Michelle Chevrolet et Danielle Yvetot
Chapelle Saint-Louis CARTERET Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-24
Peinture de sculpture et vitraux.
Les toiles de Michelle Chevrolet s’inspirent de l’impressionnisme tout en se détachant des règles trop strictes. Elle laisse aller son expression artistique et appelle à l’expérience personnelle et émotionnelle.
Entrée libre. .
Chapelle Saint-Louis CARTERET Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 21 12 22 33 chapellestlouis@orange.fr
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English : Exposition Michelle Chevrolet et Danielle Yvetot
L’événement Exposition Michelle Chevrolet et Danielle Yvetot Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin
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