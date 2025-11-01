[Exposition] Miniatures Agricoles Salle Sainte-Cécile Offranville
[Exposition] Miniatures Agricoles Salle Sainte-Cécile Offranville samedi 2 mai 2026.
Offranville
[Exposition] Miniatures Agricoles
Salle Sainte-Cécile / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Pour la 5ème année, l’exposition de miniatures agricoles revient à Offranville, organisée par des collectionneurs passionnés.
Rendez-vous solidaire, cette exposition est réalisée au profit de l’association EMMA. .
Salle Sainte-Cécile / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie
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English : [Exposition] Miniatures Agricoles
L’événement [Exposition] Miniatures Agricoles Offranville a été mis à jour le 2026-04-24 par Seine-Maritime Attractivité
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