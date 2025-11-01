[Exposition] Miniatures Agricoles Salle Sainte-Cécile Offranville

Offranville

[Exposition] Miniatures Agricoles

Salle Sainte-Cécile / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Pour la 5ème année, l’exposition de miniatures agricoles revient à Offranville, organisée par des collectionneurs passionnés.

Rendez-vous solidaire, cette exposition est réalisée au profit de l’association EMMA. .

Salle Sainte-Cécile / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie

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English : [Exposition] Miniatures Agricoles

L’événement [Exposition] Miniatures Agricoles Offranville a été mis à jour le 2026-04-24 par Seine-Maritime Attractivité