Exposition Mirages du monde Les peintures d’Hervé di Rosa La Malmaison Cannes
Exposition Mirages du monde Les peintures d’Hervé di Rosa La Malmaison Cannes vendredi 17 juillet 2026.
Cannes
Exposition Mirages du monde Les peintures d’Hervé di Rosa
La Malmaison 47 boulevard de la Croisette La Malmaison Cannes Alpes-Maritimes
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-11-08 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
À travers la peinture, la sculpture, le dessin, la céramique ou encore la tapisserie, Hervé Di Rosa propose un univers coloré, libre et joyeusement subversif.
.
La Malmaison 47 boulevard de la Croisette La Malmaison Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 06 45 21 centredartlamalmaison@ville-cannes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Through painting, sculpture, drawing, ceramics, and tapestry, Hervé Di Rosa presents a colorful, free-spirited, and joyfully subversive world.
L’événement Exposition Mirages du monde Les peintures d’Hervé di Rosa Cannes a été mis à jour le 2026-06-18 par Côte d’Azur France Tourisme
À voir aussi à Cannes (Alpes-Maritimes)
- STEPHAN EICHER – STEPHAN EICHER – POUSSIERE D’OR TOUR PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes 24 juillet 2026
- ARCHIVE PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes 29 juillet 2026
- LES PLAGES ELECTRONIQUES – 1 JOUR – LES PLAGES ELECTRONIQUES 2026 : PASS 1 JOUR PLAGE DU PALAIS DES FESTIVALS Cannes 7 août 2026
- Régate Championnat du Monde des Tempest Yacht Club de Cannes Cannes 11 octobre 2026
- Régate Championnat du Monde des RS21 Yacht Club de Cannes Cannes 28 octobre 2026