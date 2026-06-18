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Exposition Mirages du monde Les peintures d’Hervé di Rosa La Malmaison Cannes

Exposition Mirages du monde Les peintures d’Hervé di Rosa La Malmaison Cannes vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : La Malmaison

Adresse : 47 boulevard de la Croisette La Malmaison

Ville : 06400 Cannes

Département : Alpes-Maritimes

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : dimanche 8 novembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5

Cannes

Exposition Mirages du monde Les peintures d’Hervé di Rosa

La Malmaison 47 boulevard de la Croisette La Malmaison Cannes Alpes-Maritimes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-11-08 19:00:00

Date(s) :
2026-07-17

À travers la peinture, la sculpture, le dessin, la céramique ou encore la tapisserie, Hervé Di Rosa propose un univers coloré, libre et joyeusement subversif.
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La Malmaison 47 boulevard de la Croisette La Malmaison Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 06 45 21  centredartlamalmaison@ville-cannes.fr

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English :

Through painting, sculpture, drawing, ceramics, and tapestry, Hervé Di Rosa presents a colorful, free-spirited, and joyfully subversive world.

L’événement Exposition Mirages du monde Les peintures d’Hervé di Rosa Cannes a été mis à jour le 2026-06-18 par Côte d’Azur France Tourisme

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