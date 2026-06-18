Exposition Mirages du monde Les peintures d’Hervé di Rosa La Malmaison Cannes vendredi 17 juillet 2026.

Cannes

Exposition Mirages du monde Les peintures d’Hervé di Rosa

La Malmaison 47 boulevard de la Croisette La Malmaison Cannes Alpes-Maritimes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-11-08 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

À travers la peinture, la sculpture, le dessin, la céramique ou encore la tapisserie, Hervé Di Rosa propose un univers coloré, libre et joyeusement subversif.

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La Malmaison 47 boulevard de la Croisette La Malmaison Cannes 06400 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 06 45 21 centredartlamalmaison@ville-cannes.fr

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English :

Through painting, sculpture, drawing, ceramics, and tapestry, Hervé Di Rosa presents a colorful, free-spirited, and joyfully subversive world.

L’événement Exposition Mirages du monde Les peintures d’Hervé di Rosa Cannes a été mis à jour le 2026-06-18 par Côte d’Azur France Tourisme