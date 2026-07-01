Exposition Missions aux portes de l’Orient capter un monde qui change Jardins de la Villa du Temps retrouvé Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Exposition Missions aux portes de l’Orient capter un monde qui change

Jardins de la Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-11-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-09-01

À la veille de la Première Guerre mondiale, Albert Kahn lance les Archives de la Planète, un ambitieux projet destiné à préserver en images les cultures et les territoires du monde. Grâce aux premières photographies en couleurs, réalisées selon le procédé de l’autochrome, ses opérateurs parcourent..

À la veille de la Première Guerre mondiale, Albert Kahn lance les Archives de la Planète, un ambitieux projet destiné à préserver en images les cultures et les territoires du monde. Grâce aux premières photographies en couleurs, réalisées selon le procédé de l’autochrome, ses opérateurs parcourent notamment les Balkans jusqu’à Constantinople pour témoigner d’un monde en pleine mutation.

Présentée dans les jardins de la Villa du Temps retrouvé, cette exposition dévoile une sélection d’images exceptionnelles issues des collections du musée départemental Albert-Kahn. Elles révèlent les transformations d’une région au cœur des enjeux politiques, culturels et diplomatiques du début du XXe siècle.

Pensée comme le prolongement de l’exposition L’Orient-Express, une épopée moderne (1883-1918) , les photographies vous invitent à découvrir les paysages et les populations rencontrés par les voyageurs empruntant les lignes de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits.

En accès libre.

Réalisé en partenariat avec le musée départemental Albert-Kahn. .

Jardins de la Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44

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English : Exposition Missions aux portes de l’Orient capter un monde qui change

On the eve of the First World War, Albert Kahn launched the Archives de la Planète, an ambitious project designed to preserve the world’s cultures and lands through images. Using the earliest colour photographs, produced using the Autochrome process, his photographers travelled across…

L’événement Exposition Missions aux portes de l’Orient capter un monde qui change Cabourg a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cabourg