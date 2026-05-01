Exposition modélisme Rue du Stade Cuisery

Cuisery

Exposition modélisme

Rue du Stade Maison du Temps Libre (salle Yves Uny) Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’association Cuisery Multi Passions organise une exposition de modélisme. Seront présents différentes associations, clubs et particuliers qui exposeront des réseaux de trains miniatures, des bateaux, avions, camions, collections de trains miniatures échelle 1/87e Hornby (Acho, Dublo et Triang), figurines, maquettes militaires, miniatures hippomobiles, etc… mais également des démonstrations de voitures radio commandées sur piste et bateaux dans un bassin mais aussi imprimante 3D…vente, bourse/échanges, buffet/buvette… .

Rue du Stade Maison du Temps Libre (salle Yves Uny) Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 56 19 58 failletsylvie0894@orange.fr

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English : Exposition modélisme

L’événement Exposition modélisme Cuisery a été mis à jour le 2026-04-29 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I