Randonnée Donneurs de Sang

Rue du Stade Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 08:00:00

fin : 2026-10-25 13:00:00

Date(s) :

2026-10-25

6-13-17-22 km (sous réserve).

2 ravitaillements pour les 2 circuits les plus importants. 1 pour le 13 km. Pas de ravitaillement pour le 6 km. Les circuits présentent peu de dénivelé avec alternance de petites routes, chemins forestiers et agricoles. Le circuit 6 km est tracé pour accueillir des familles avec enfants en bas âge.

Chaque participant bénéficie d’un café d’accueil et d’une gaufre cuite au feu de bois à l’arrivée. .

Rue du Stade Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 89 73 77 amicale.sang.cuisery@laposte.net

English : Randonnée Donneurs de Sang

German : Randonnée Donneurs de Sang

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée Donneurs de Sang Cuisery a été mis à jour le 2025-11-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)