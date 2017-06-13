Randonnée Donneurs de Sang Cuisery
dimanche 25 octobre 2026.
Randonnée Donneurs de Sang
Rue du Stade Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:00:00
fin : 2026-10-25 13:00:00
Date(s) :
2026-10-25
6-13-17-22 km (sous réserve).
2 ravitaillements pour les 2 circuits les plus importants. 1 pour le 13 km. Pas de ravitaillement pour le 6 km. Les circuits présentent peu de dénivelé avec alternance de petites routes, chemins forestiers et agricoles. Le circuit 6 km est tracé pour accueillir des familles avec enfants en bas âge.
Chaque participant bénéficie d’un café d’accueil et d’une gaufre cuite au feu de bois à l’arrivée. .
Rue du Stade Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 89 73 77 amicale.sang.cuisery@laposte.net
L’événement Randonnée Donneurs de Sang Cuisery a été mis à jour le 2025-11-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)