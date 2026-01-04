Pr ‘ OSE l’Art contemporain Office de Tourisme Cuisery
Pr ‘ OSE l’Art contemporain Office de Tourisme Cuisery vendredi 28 août 2026.
Cuisery
Pr ‘ OSE l’Art contemporain
Office de Tourisme 32 place d’Armes Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 09:30:00
fin : 2026-09-26 12:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Exposition de l’artiste Christa, plasticienne poétique. Diplômée d’une maîtrise et titulaire du CAPES d’Arts plastiques, Christa œuvre depuis 23 ans à ouvrir les élèves à l’art et à la culture dans le cadre de ses fonctions de professeure. Elle accompagne ses œuvres choisies pour cette exposition de textes poétiques qui vous permettront de mieux cerner les propos artistiques d’une artiste d’art contemporain. .
Office de Tourisme 32 place d’Armes Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 70 info.cuisery@bresse-bourguignonne.com
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English : Pr ‘ OSE l’Art contemporain
L’événement Pr ‘ OSE l’Art contemporain Cuisery a été mis à jour le 2026-05-22 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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