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Pr ‘ OSE l’Art contemporain Office de Tourisme Cuisery

Pr ‘ OSE l’Art contemporain Office de Tourisme Cuisery vendredi 28 août 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 32 place d'Armes

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Cuisery

Pr ‘ OSE l’Art contemporain

Office de Tourisme 32 place d’Armes Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 09:30:00
fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Exposition de l’artiste Christa, plasticienne poétique. Diplômée d’une maîtrise et titulaire du CAPES d’Arts plastiques, Christa œuvre depuis 23 ans à ouvrir les élèves à l’art et à la culture dans le cadre de ses fonctions de professeure. Elle accompagne ses œuvres choisies pour cette exposition de textes poétiques qui vous permettront de mieux cerner les propos artistiques d’une artiste d’art contemporain.   .

Office de Tourisme 32 place d’Armes Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 70  info.cuisery@bresse-bourguignonne.com

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English : Pr ‘ OSE l’Art contemporain

L’événement Pr ‘ OSE l’Art contemporain Cuisery a été mis à jour le 2026-05-22 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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