Les 20 ans du Palace Place d’Armes Cuisery

Informations pratiques

Cuisery

Les 20 ans du Palace

Place d’Armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La Culture sera au rendez-vous pour célébrer les 20 ans de réhabilitation du Palace.

A 18h une pièce de théâtre 20 ans après

A 19h 30 un temps festif pour honorer vos papilles

A 21 h le concert avec le groupe Memphis

Vous l’aurez compris des moments inoubliables !!! .

Place d’Armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76 mairie@cuisery.fr

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English : Les 20 ans du Palace

L’événement Les 20 ans du Palace Cuisery a été mis à jour le 2026-08-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II