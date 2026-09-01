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AGENDA · Cuisery

Les 20 ans du Palace Place d’Armes Cuisery

samedi 12 septembre 2026 · Place d'Armes · Cuisery

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place d'Armes
Adresse
Le Palace
Ville
71290 Cuisery
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cuisery

Les 20 ans du Palace

Place d’Armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :
2026-09-12

La Culture sera au rendez-vous pour célébrer les 20 ans de réhabilitation du Palace.
A 18h une pièce de théâtre 20 ans après
A 19h 30 un temps festif pour honorer vos papilles
A 21 h le concert avec le groupe Memphis
Vous l’aurez compris des moments inoubliables !!!   .

Place d’Armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76  mairie@cuisery.fr

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English : Les 20 ans du Palace

L’événement Les 20 ans du Palace Cuisery a été mis à jour le 2026-08-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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