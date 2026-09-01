Les 20 ans du Palace Place d’Armes Cuisery
samedi 12 septembre 2026 · Place d'Armes · Cuisery
Informations pratiques
Cuisery
Les 20 ans du Palace
Place d’Armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La Culture sera au rendez-vous pour célébrer les 20 ans de réhabilitation du Palace.
A 18h une pièce de théâtre 20 ans après
A 19h 30 un temps festif pour honorer vos papilles
A 21 h le concert avec le groupe Memphis
Vous l’aurez compris des moments inoubliables !!! .
Place d’Armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76 mairie@cuisery.fr
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English : Les 20 ans du Palace
L’événement Les 20 ans du Palace Cuisery a été mis à jour le 2026-08-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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