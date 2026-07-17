Visite de l’espace muséographique et de l’exposition « Nuit », Centre Eden, Cuisery

Informations pratiques

Visite de l’espace muséographique et de l’exposition « Nuit » 19 et 20 septembre Centre Eden Saône-et-Loire

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Centre Eden, site culturel du Département de Saône-et-Loire, ouvre une nouvelle saison placée sous le signe de la découverte, de l’émerveillement et de la transmission. Le musée invite petits et grands à explorer la biodiversité à travers un parcours muséographique interactif, un cabinet de curiosités fascinant et un planétarium qui dévoile les mystères du ciel étoilé.

Un musée où la nature se vit et se manipule

Pensé comme un espace d’exploration sensorielle, le Centre Eden propose une immersion au cœur des milieux naturels. Manipulations, observations, dispositifs interactifs et animations ludiques rythment la visite. Chaque salle offre une approche vivante de la faune, de la flore et des écosystèmes régionaux, permettant à chacun de comprendre la nature en la touchant du doigt.

Exposition 2026 « Nuit » ( conçue et réalisée par le MNHN de Paris) La nuit est un phénomène naturel qui a, de tout temps, fasciné l’homme. Elle est synonyme de mystère et peut enchanter autant qu’elle peut impressionner, que l’on soit grand ou petit.

L’exposition propose un voyage à la rencontre du ciel étoilé, d’une forêt avec ses habitants nocturnes en pleine activité ainsi qu’un espace de quiétude sur le sommeil et le rêve… avant de finir sur les mythes et monstres de la nuit.

Centre Eden 126 rue de l’Église, 71290 Cuisery Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Le Centre Eden, site culturel du Département de Saône-et-Loire, ouvre une nouvelle saison placée sous le signe de la découverte, de l’émerveillement et de la transmission. Le musée invite petits et à…

©litaudon