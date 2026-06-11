Stage Astronomie Grande Ourse Rue de l’Église Cuisery
Stage Astronomie Grande Ourse Rue de l’Église Cuisery mardi 25 août 2026.
Cuisery
Stage Astronomie Grande Ourse
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-27 16:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Tu as entre 14 et 16 ans ? Viens participer à des séances de planétarium en mode VIP, apprendre à utiliser Stellarium et observer le ciel étoilé avec un télescope ! A l’issue du stage, tu seras passé maître dans l’art d’utiliser une carte du ciel, les phases de la Lune n’auront plus aucun secret pour toi ; tu pourras reconnaître des constellations et épater tes ami.es lors des longues soirées d’été.
Prête et prêt à décrocher les étoiles ?
Un carnet de bord est délivré en début de formation pour suivre la progression.
La Grande Ourse est un stage agréé par l’AFA.
En fin de stage, le brevet de l’AFA Grande Ourse te sera remis.
Le stage se déroule pendant 3 jours avec une soirée d’observation l’un des trois soirs (en fonction de la météo).
Nous vous remercions de respecter les limites d’âge. Le Centre Eden se réserve le droit d’annuler une inscription si les conditions d’âge ne sont pas remplies. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Stage Astronomie Grande Ourse
L’événement Stage Astronomie Grande Ourse Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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