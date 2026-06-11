La forêt du blaireau Rue de l’Église Cuisery
La forêt du blaireau Rue de l’Église Cuisery jeudi 9 juillet 2026.
Cuisery
La forêt du blaireau
Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-08-05 2026-08-12
Une promenade naturaliste, ludique et sensorielle au cœur de la forêt, où vit le Blaireau, pour s’initier aux joies de la nature. .
Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : La forêt du blaireau
L’événement La forêt du blaireau Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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