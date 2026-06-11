Atelier Eclipse & Lune Rue de l’Église Cuisery
Atelier Eclipse & Lune Rue de l’Église Cuisery mercredi 12 août 2026.
Cuisery
Atelier Eclipse & Lune
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 15:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Le 12 août, une éclipse partielle de Lune sera observable?! À cette occasion, venez participer à un atelier spécial dédié à notre satellite naturel.
À travers des maquettes et le planétarium, vous apprendrez à mieux connaître la Lune, son rôle, ses phases, et à comprendre les phénomènes d’éclipse pourquoi se produisent ils et comment les observer??
Amoureux d’astronomie, curieux du ciel ou simples rêveurs, cet atelier vous invite à découvrir et à mieux comprendre ce spectacle fascinant offert par le cosmos.
L’atelier pourra se prolonger par une soirée d’observation de l’éclipse, à partir de 19?h à Cuisery, si les conditions météorologiques le permettent.
A partir de 8 ans. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Atelier Eclipse & Lune
L’événement Atelier Eclipse & Lune Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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