Flash kokédama Rue de l’Église Cuisery
Flash kokédama Rue de l’Église Cuisery jeudi 23 juillet 2026.
Cuisery
Flash kokédama
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Découvrez l’art du kokédama, une création végétale d’inspiration japonaise. Cette petite boule de mousse, façonnée à la main, abrite une plante ou une jeune plantule et remplace le traditionnel pot de fleurs.
Lors de cet atelier, vous apprendrez à composer et à modeler votre kokédama, en manipulant terre, mousse et végétaux. Un moment de calme, de créativité et de connexion à la nature, pour créer un objet vivant à la fois décoratif et poétique.
Chaque participant repartira avec sa propre création végétale, prête à trouver sa place dans un intérieur ou un jardin.
À partir de 8 ans. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Flash kokédama
L’événement Flash kokédama Cuisery a été mis à jour le 2026-06-15 par Centre EDEN
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