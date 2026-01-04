Exposition Lectures Office de Tourisme Cuisery
Exposition Lectures Office de Tourisme Cuisery vendredi 24 juillet 2026.
Cuisery
Exposition Lectures
Office de Tourisme 32 place d’Armes Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-08-22 17:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Expo du Village du Livre avec le photographe P.Godde. Dès son adolescence, Patrick s’est exprimé à travers son appareil photo. Son parcours a été une succession de rencontres, celle avec le Village du Livre a donné une impulsion de mise en scène.
Photographe portraitiste j’ai souhaité réaliser une série photographique où mon métier va rencontrer ma passion de la lecture. J’ai décidé de mettre en scène des instants de lecture au sein de l’univers particulier des boutiques du Village du Livre. .
Office de Tourisme 32 place d’Armes Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 70 info.cuisery@bresse-bourguignonne.com
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English : Exposition Lectures
L’événement Exposition Lectures Cuisery a été mis à jour le 2026-05-22 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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