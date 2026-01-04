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Exposition Lectures Office de Tourisme Cuisery

Exposition Lectures Office de Tourisme Cuisery vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 32 place d'Armes

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Cuisery

Exposition Lectures

Office de Tourisme 32 place d’Armes Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-08-22 17:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Expo du Village du Livre avec le photographe P.Godde. Dès son adolescence, Patrick s’est exprimé à travers son appareil photo. Son parcours a été une succession de rencontres, celle avec le Village du Livre a donné une impulsion de mise en scène.
Photographe portraitiste j’ai souhaité réaliser une série photographique où mon métier va rencontrer ma passion de la lecture. J’ai décidé de mettre en scène des instants de lecture au sein de l’univers particulier des boutiques du Village du Livre.   .

Office de Tourisme 32 place d’Armes Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 70  info.cuisery@bresse-bourguignonne.com

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English : Exposition Lectures

L’événement Exposition Lectures Cuisery a été mis à jour le 2026-05-22 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II

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