Tir à l’arc Rue de l’Église Cuisery
Tir à l’arc Rue de l’Église Cuisery jeudi 23 juillet 2026.
Cuisery
Tir à l’arc
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-08-25 15:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-25
Confectionnez un arc et des flèches à partir d’éléments simples comme du bois et des plumes pour ensuite vous mettre dans la peau d’un archer et tenter de toucher le cœur de la cible !
À partir de 9 ans.
Prévoir le pique-nique. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Tir à l’arc
L’événement Tir à l’arc Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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