Cuisery

Tir à l’arc

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-08-25 15:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-25

Confectionnez un arc et des flèches à partir d’éléments simples comme du bois et des plumes pour ensuite vous mettre dans la peau d’un archer et tenter de toucher le cœur de la cible !

À partir de 9 ans.

Prévoir le pique-nique. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Tir à l’arc

L’événement Tir à l’arc Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN