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Tir à l’arc Rue de l’Église Cuisery

Tir à l’arc Rue de l’Église Cuisery jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Centre Eden

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cuisery

Tir à l’arc

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-08-25 15:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-25

Confectionnez un arc et des flèches à partir d’éléments simples comme du bois et des plumes pour ensuite vous mettre dans la peau d’un archer et tenter de toucher le cœur de la cible !
À partir de 9 ans.
Prévoir le pique-nique.   .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

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English : Tir à l’arc

L’événement Tir à l’arc Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN

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