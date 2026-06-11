Lucia, le secret des étoiles filantes ! Centre EDEN Cuisery
Lucia, le secret des étoiles filantes ! Centre EDEN Cuisery dimanche 19 juillet 2026.
Cuisery
Lucia, le secret des étoiles filantes !
Centre EDEN 126, rue de l’Eglise Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-08-16 15:30:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-21
Deux amis explorateurs, Vladimir l’ours polaire et James le manchot du pôle Sud, voient leur duo devenir un trio, avec la rencontre de Lucia, un jeune colibri aussi curieux qu’eux. Leur interrogation porte cette fois sur le phénomène des étoiles filantes. D’où viennent-elles ? Comment se forment-elles ? Pourquoi s’écrasent-elles dans notre atmosphère ?
À partir de 6 ans. .
Centre EDEN 126, rue de l’Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr
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English : Lucia, le secret des étoiles filantes !
L’événement Lucia, le secret des étoiles filantes ! Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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