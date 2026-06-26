Spectacle Tarot de Nuit Rue de l’Église Cuisery

Cuisery

Spectacle Tarot de Nuit

Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Martine Tarot est la Madame Soleil de vos villes et villages. Et en ces temps agités, elle est régulièrement consultée. Dans cette nouvelle bonne aventure, la truculente Martine est appelée d’urgence par un club d’astronomes amateurs. L’avenir de la Nuit est sombre pour cause de pollution lumineuse !

Après avoir tiré les cartes du Tarot de la Nuit et mené ses guêtres en ville et en campagne à la recherche de preuves, d’experts et de témoins pour éclairer ses visions, Martine vous livre aujourd’hui les résultats prospectifs de son enquête tarologique.

Une veillée philosophique et joviale, une épopée sérieusement humoristique, un voyage docu-fictionnel au bout de la nuit et de ses questions existentielles.

Martine nous prend par la main dans un spectacle très documenté et drôle (…) Un spectacle qui est capable de changer notre vision de la nuit , Fabien Paquier, chargé de mission OFB.

Partenaires et soutiens Sur le Pont CNAREP en Nouvelle Aquitaine, OARA, PNR Landes de Gascogne, PNR Marais Poitevin, Théâtre Onyx Saint Herblain, Théâtre Le Jean-Baptiste Chaillé-les-marais, PNR Périgord-Limousin, CDC Aunis-Atlantique, Les Fabriques Réunies. .

Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Spectacle Tarot de Nuit

L’événement Spectacle Tarot de Nuit Cuisery a été mis à jour le 2026-06-26 par Centre EDEN