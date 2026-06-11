Sur la trace des animaux Rue de l’Église Cuisery
Sur la trace des animaux Rue de l’Église Cuisery mercredi 8 juillet 2026.
Cuisery
Sur la trace des animaux
Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-25
Apprenez à observer et à déchiffrer les traces et indices de présence laissés par les animaux. A partir de 8 ans. .
Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Sur la trace des animaux
L’événement Sur la trace des animaux Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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