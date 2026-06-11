Planétarium au carré Rue de l’Église Cuisery
Planétarium au carré Rue de l’Église Cuisery jeudi 9 juillet 2026.
Cuisery
Planétarium au carré
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-09 15:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-05 2026-08-06
De 9 à 99 ans.
Une séance de planétarium d’une heure, c’est superbe, mais l’Univers est vaste ! Alors offrez-vous deux séances de planétarium dans la journée. Au programme s’émerveiller devant la mécanique céleste, marcher dans les pas des premiers astronomes, découvrir les constellations dans différentes cultures, comprendre la vie et la mort des étoiles … L’Univers est vaste et on a deux heures !
Aucun prérequis en astronomie n’est demandé.
Seule condition avoir plus de 9 ans.
Première séance 11 h-12 h. Deuxième séance 14h30–15h30. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Planétarium au carré
L’événement Planétarium au carré Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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