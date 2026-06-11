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Oiseau Rue de l’Église Cuisery

Oiseau Rue de l’Église Cuisery jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Centre Eden

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 9 9 9 Tarif enfant Tarif enfant

Cuisery

Oiseau

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-24 2026-07-30 2026-08-17

Accompagné d’un animateur du Centre Eden, rencontre les oiseaux qui vivent à la Truchère. Les jumelles et longues-vues seront prêtées par le centre Eden.
À partir de 7 ans.   .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

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English : Oiseau

L’événement Oiseau Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN

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