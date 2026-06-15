Séance planétarium Rue de l’Église Cuisery

Cuisery

Séance planétarium

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-30

Découvrez les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers. Séance à partir de 7 ans. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Séance planétarium

L’événement Séance planétarium Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN