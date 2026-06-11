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Petites bêtes de l’eau Rue de l’Église Cuisery

Petites bêtes de l’eau Rue de l’Église Cuisery mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Centre Eden

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 9 9 9 Tarif enfant Tarif enfant

Cuisery

Petites bêtes de l’eau

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-16 2026-07-20 2026-08-06 2026-08-21

Devenez des explorateurs du plancton et autres petites bêtes qui peuplent nos eaux.
Venez les observer et apprenez-en davantage sur leur vie et leur rôle dans les écosystèmes aquatiques. A partir de 10 ans adultes.   .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

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English : Petites bêtes de l’eau

L’événement Petites bêtes de l’eau Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN

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