Petites bêtes de l’eau Rue de l’Église Cuisery
Petites bêtes de l’eau Rue de l’Église Cuisery mercredi 8 juillet 2026.
Cuisery
Petites bêtes de l’eau
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-16 2026-07-20 2026-08-06 2026-08-21
Devenez des explorateurs du plancton et autres petites bêtes qui peuplent nos eaux.
Venez les observer et apprenez-en davantage sur leur vie et leur rôle dans les écosystèmes aquatiques. A partir de 10 ans adultes. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Petites bêtes de l’eau
L’événement Petites bêtes de l’eau Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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