Atelier feu Rue de l’Église Cuisery
Atelier feu Rue de l’Église Cuisery jeudi 9 juillet 2026.
Cuisery
Atelier feu
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-26
Vous saurez tout pour mettre en place un feu, de sa préparation jusqu’à l’allumage !
Pour les enfants de 8 à 12 ans. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Atelier feu
L’événement Atelier feu Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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