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Atelier feu Rue de l’Église Cuisery

Atelier feu Rue de l’Église Cuisery jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Centre Eden

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cuisery

Atelier feu

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-26

Vous saurez tout pour mettre en place un feu, de sa préparation jusqu’à l’allumage !
Pour les enfants de 8 à 12 ans.   .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

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English : Atelier feu

L’événement Atelier feu Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN

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