Cuisery

Atelier feu

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-26

Vous saurez tout pour mettre en place un feu, de sa préparation jusqu’à l’allumage !

Pour les enfants de 8 à 12 ans. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier feu

L’événement Atelier feu Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN