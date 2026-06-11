Soirée faune nocturne Rue de l’Église Cuisery
Soirée faune nocturne Rue de l’Église Cuisery mercredi 22 juillet 2026.
Cuisery
Soirée faune nocturne
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-08-19 23:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-11 2026-08-19
Et si la nuit vos révélait ses secrets ? Venez découvrir le monde caché et discret de la faune nocturne, presque invisible en plein jour.
Ouverture nocturne du musée jusqu’à 21h.
À partir de 10 ans. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Soirée faune nocturne
L’événement Soirée faune nocturne Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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