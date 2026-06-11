Soirée faune nocturne Rue de l’Église Cuisery

Cuisery

Soirée faune nocturne

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:30:00

fin : 2026-08-19 23:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-11 2026-08-19

Et si la nuit vos révélait ses secrets ? Venez découvrir le monde caché et discret de la faune nocturne, presque invisible en plein jour.

Ouverture nocturne du musée jusqu’à 21h.

À partir de 10 ans. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Soirée faune nocturne

L’événement Soirée faune nocturne Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN