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Soirée faune nocturne Rue de l’Église Cuisery

Soirée faune nocturne Rue de l’Église Cuisery mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Centre Eden

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cuisery

Soirée faune nocturne

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-08-19 23:30:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-11 2026-08-19

Et si la nuit vos révélait ses secrets ? Venez découvrir le monde caché et discret de la faune nocturne, presque invisible en plein jour.
Ouverture nocturne du musée jusqu’à 21h.
À partir de 10 ans.   .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

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English : Soirée faune nocturne

L’événement Soirée faune nocturne Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN

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