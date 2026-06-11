Vannerie à 4 mains Rue de l’Église Cuisery

Cuisery

Vannerie à 4 mains

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-14

Cet atelier invite petits et grands à découvrir la vannerie de manière ludique et conviviale. Ensemble, ils apprendront les bases du tressage de l’osier pour réaliser de petits éléments décoratifs hirondelles, poissons ou autres animaux prennent forme au fil des mains.

Dans cet atelier intergénérationnel, les plus grands accompagnent les plus petits, car le tressage est encore plus rigolo à quatre mains ! Patience, entraide et créativité seront au cœur de cette activité, idéale pour partager un moment et repartir avec une création unique.

A partir de 6 ans. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Vannerie à 4 mains

L’événement Vannerie à 4 mains Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN