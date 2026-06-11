Flash kokédama Rue de l’Église Cuisery

Cuisery

Flash kokédama

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 11:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Découvrez l’art du kokédama, une création végétale d’inspiration japonaise. Cette petite boule de mousse, façonnée à la main, abrite une plante ou une jeune plantule et remplace le traditionnel pot de fleurs.

Lors de cet atelier, vous apprendrez à composer et à modeler votre kokédama, en manipulant terre, mousse et végétaux. Un moment de calme, de créativité et de connexion à la nature, pour créer un objet vivant à la fois décoratif et poétique.

Chaque participant repartira avec sa propre création végétale, prête à trouver sa place dans un intérieur ou un jardin.

À partir de 8 ans. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Flash kokédama

L’événement Flash kokédama Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN