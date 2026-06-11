Eclipse solaire Rue de l’Église Cuisery

Cuisery

Eclipse solaire

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Profitez de cette soirée pour venir explorer l’éclipse solaire. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Eclipse solaire

L’événement Eclipse solaire Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN