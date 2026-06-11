Eclipse solaire Rue de l’Église Cuisery
Eclipse solaire Rue de l’Église Cuisery mercredi 12 août 2026.
Cuisery
Eclipse solaire
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Profitez de cette soirée pour venir explorer l’éclipse solaire. .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eclipse solaire
L’événement Eclipse solaire Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
À voir aussi à Cuisery (Saône-et-Loire)
- Inspiration Japonaise Office de Tourisme Cuisery 19 juin 2026
- Petites bêtes de l’eau Rue de l’Église Cuisery 8 juillet 2026
- Sur la trace des animaux Rue de l’Église Cuisery 8 juillet 2026
- Séance planétarium Rue de l’Église Cuisery 8 juillet 2026
- La forêt du blaireau Rue de l’Église Cuisery 9 juillet 2026