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Eclipse solaire Rue de l’Église Cuisery

Eclipse solaire Rue de l’Église Cuisery mercredi 12 août 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Centre Eden

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Cuisery

Eclipse solaire

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Profitez de cette soirée pour venir explorer l’éclipse solaire.   .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

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English : Eclipse solaire

L’événement Eclipse solaire Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN

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