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Insectes en métal Rue de l’Église Cuisery

Insectes en métal Rue de l’Église Cuisery jeudi 13 août 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Centre EDEN

Ville : 71290 Cuisery

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 9 9 9 Tarif enfant Tarif enfant

Cuisery

Insectes en métal

Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-08-13 2026-08-27

Utilisez des morceaux de ferraille et autres fils de fer pour créer des insectes existants ou imaginaires et pourquoi pas débuter une collection en préservant les vraies espèces.
A partir de 12 ans.   .

Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

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English : Insectes en métal

L’événement Insectes en métal Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN

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