Insectes en métal Rue de l’Église Cuisery
Insectes en métal Rue de l’Église Cuisery jeudi 13 août 2026.
Cuisery
Insectes en métal
Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-27
Utilisez des morceaux de ferraille et autres fils de fer pour créer des insectes existants ou imaginaires et pourquoi pas débuter une collection en préservant les vraies espèces.
A partir de 12 ans. .
Rue de l’Église Centre EDEN Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
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English : Insectes en métal
L’événement Insectes en métal Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN
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