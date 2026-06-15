Atelier chouette pelote Rue de l’Église Cuisery

Cuisery

Atelier chouette pelote

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 15:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-13

Lors de cet atelier, les participants partiront à la découverte des rapaces nocturnes et de leurs habitudes alimentaires. À partir de véritables pelotes de réjection, ils apprendront à identifier les micro mammifères consommés par ces oiseaux fascinants.

Observation, surprise et minutie seront au rendez vous?! Grâce à une organisation rigoureuse et une touche de créativité, chaque participant pourra ensuite mettre en valeur ses découvertes en réalisant un joli tableau, mêlant sciences et création artistique.

A partir de 8 ans. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

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English : Atelier chouette pelote

L’événement Atelier chouette pelote Cuisery a été mis à jour le 2026-06-15 par Centre EDEN