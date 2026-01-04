Inspiration Japonaise Office de Tourisme Cuisery
Inspiration Japonaise Office de Tourisme Cuisery vendredi 19 juin 2026.
Cuisery
Inspiration Japonaise
Office de Tourisme 32 place d’Armes Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:30:00
fin : 2026-07-18 17:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Exposition de Nicolas Gonnet Inspiration Japonaise . En 2019, Nicolas Gonnet obtient son Baccalauréat à Grenoble.
Il poursuit à l’Ecole Auguste Renoir afin d’obtenir un diplôme National des Métiers d’Arts et Design.
Les années passées dans cette école lui permettent d’acquérir des connaissances dans le vaste domaine de la céramique et du design. Il va s’intéresser aux cuissons au feu de bois et se tourne vers la fabrication de luminaires en céramique. Nicolas va lancer sa propre activité avec de nombreux projets en tête. .
Office de Tourisme 32 place d’Armes Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 70 info.cuisery@bresse-bourguignonne.com
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English : Inspiration Japonaise
L’événement Inspiration Japonaise Cuisery a été mis à jour le 2026-05-20 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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