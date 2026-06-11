Stage Astronomie 13-15 ans Rue de l’Église Cuisery

Cuisery

Stage Astronomie 13-15 ans

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-31 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Tu es une collégienne ou un collégien ?

Viens participer à des séances de planétarium en mode VIP et viens observer le ciel étoilé avec un télescope ! A l’issue du stage, les phases de la Lune n’auront plus aucun secret pour toi ; tu pourras reconnaître des constellations et épater tes ami.es lors des longues soirées d’été. Et tu seras prête et prêt pour observer l’éclipse du Soleil du 12 août 2026 !

Prête et prêt à décrocher les étoiles ?

Un carnet de bord est délivré en début de formation pour suivre la progression.

Ce stage est agréé par l’AFA (Association Française d’Astronomie).

En fin de stage, le brevet de l’AFA Petite Ourse sera remis à la collégienne ou au collégien.

Le stage se déroule pendant 3 jours, de 14h à 16h30 avec une soirée d’observation l’un des trois soirs (en fonction de la météo).

Stage réservé aux enfants entrant en cinquième, quatrième ou troisième en septembre 2026.

Nous vous remercions de respecter les limites d’âge. Le Centre Eden se réserve le droit d’annuler une inscription si les conditions d’âge ne sont pas remplies.

Stage pour les enfants de 13 à 15 ans non accompagné. .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Astronomie 13-15 ans

L’événement Stage Astronomie 13-15 ans Cuisery a été mis à jour le 2026-06-11 par Centre EDEN